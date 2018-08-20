"Вкратце из Брюсселя": Греция обрела финансовую независимость

Греция вышла из-под управления зарубежных кредиторов, но стране "нужно продолжить модернизацию экономики и активную борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов", - заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси. Он признал, что за восемь лет кризиса ошибки были допущены с обеих сторон. Ответственность еврокомиссар возложил на бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса и на европейские институты, которые, по мнению Московиси, слишком медленно реагировали на происходящее в Греции.

"Да, были ошибки. Я знаю, с самого начала были допущены ошибки. Мы думали, что ситуация в Греции более стабильна, чем оказалось на самом деле, что фундамент стены более надежный. Нам понадобилось некоторое время, чтобы принять необходимые меры. Мы были очень близки к соглашению в 2014 году. Если бы диалог был продолжен, как это было в случае с обсуждением налоговых льгот на островах, то нам бы не пришлось страдать последние четыре года. Ошибки допустил и господин Варуфакис. Он предложил план Б, который не сработал и стоил Греции очень дорого".

Кризис привел к закрытию более 240 тысяч компаний, почти миллион человек остались без работы. Но, несмотря на недовольство граждан, которые регулярно устраивали акции протеста, правительство страны продолжило закручивать гайки, поскольку того требовали власти ЕС.

"Греция на своем опыте убедилась: когда долг слишком высок, то вы в буквальном смысле не можете дышать. Экономике не хватает воздуха. Организм перестает функционировать. Вот почему нужно уменьшать долг, сокращать дефицит, восстанавливать собственный суверенитет. Но давайте не будем делать ошибочных выводов. Кризис в Греции не был следствием политики жесткой экономии. Эти меры вводились, потому что уже разразился ужасный кризис. Не нужно забывать, что греческое государство уже не было способно функционировать. Экономические структуры стали какими-то искусственными. Образовался пузырь, который в любой момент мог лопнуть. Мы должны были изменить ситуацию".

Кризис в Греции оказал влияние на еврозону, институциональная структура изменилась в лучшую сторону. В этом уверен специалист в области макроэкономики Жолт Дарваш:

"Сейчас еврозона может сделать больше, чем раньше. Есть несколько механизмов спасения. Например, Европейский стабилизационный механизм следит за банками. Его создание было важной реформой".

Несмотря на оптимизм Еврокомиссии, аналитик уверен, что Греции в ближайшие годы снова понадобится помощь:

"Я думаю, через 3 года – 5 лет Греция с большой вероятностью вновь столкнется с большими финансовыми трудностями. И тогда стране опять понадобится финансовая поддержка".

Всего за восемь лет государства еврозоны, МВФ и стабфонды выделили Афинам почти 300 миллиардов евро кредитов. Последний транш в размере 15 миллиардов был перечислен в начале августа.