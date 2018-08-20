Делфтская керамика и современный дизайн для выставки Homo Faber

Сегодня мы узнаем об уникальном совместном проекте современного дизайнера и мастерицы, занимающейся ремеслом, история которого восходит к 17 веку.

В этой мастерской в наши дни продолжают создавать традиционную делфтскую керамику .

Вильма Плайсир с детства мечтала освоить искусство росписи делфтского фарфора. Она начала изучать это ремесло 17 лет назад и сегодня она одна из немногих художников, хранящих его традиции. Изначально местные мастера создавали свои изделия по мотивам китайского фарфора, но сегодня никто не сомневается в самобытности делфтской керамики.

Вильма Плайсир: "Для росписи делфтского фарфора применяют краску, содержащую оксид кобальта. Этот пигмент в естественном состоянии чёрного цвета, но после обжига при температуре около 1200 градусов Цельсия он становится ярко-синим".

Как и в 17 веке, все изделия мастера изготавливают вручную, а для их росписи используют разные оттенки синего.

Вместе с известным дизайнером Марселем Вандерсом художница приняла участие в работе над проектом, объединяющим традиционное ремесло и современный дизайн.

Вильма Плайсир: "Когда мы с Марселем работали над этим арт-объектом, он вручную слепил отдельные элементы, непохожие друг на друга. Я разложила их на столе и задумалась, на какую из этих деталей мне хотелось бы обратить внимание зрителя? Как подчеркнуть росписью пластику, созданную руками художника, когда он сгибал и закручивал куски глины?"

Мы встретились со знаменитым дизайнером в Амстердаме и успели увидеть его новую работу, созданную в сотрудничестве с Вильмой Плайсер. Этот экспонат отправится в Венецию на выставку Homo Faber.

Марсель Вандерс известен своими смелыми идеями, но в своём творчестве он часто обращается к традиционным ремёслам.

Марсель Вандерс: "В процессе работы с делфтской керамикой, я стараюсь добавить больше простоты, можно даже сказать, примитивизма. Мне кажется, когда энергия простоты и наивности соседствует с мастерством - это прекрасно. Именно это сочетание вы можете увидеть в моём новом проекте".

Процесс создания такого объекта занимает одну минуту: ровно столько ушло на лепку отдельных элементов. Экспонат визуально можно разделить на две части, разница между которыми видна невооружённым глазом: традиционная роспись на абстрактной форме и традиционная форма с современной росписью в той же бело-кобальтовой цветовой гамме.

Марсел Вандерс: "Делфтский фарфор занимает важное место в моём творчестве. Это искусство моей страны, моих предков, оно мне очень близко. Конечно, у нас дома была делфтская керамика, но она никому не нравилась, кроме меня. Это часть моей культуры, которой я горжусь".

Эта работа будет представлена на выставке Homo Faber, посвящённой европейским ремёслам, которая пройдёт в Венеции в сентябре при поддержке фонда Микеланджело.