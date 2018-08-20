Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей теннисного турнира в Цинциннати, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов. В финале Бертенс переиграла первую ракетку турнира румынку Симону Халеп со счетом 2:6, 7:6, 6:2.
Бертенс выиграла турнир в Цинциннати
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Бертенс выиграла турнир в Цинциннати
Матч продолжался 2 часа 5 минут. Бертенс 6 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Халеп - 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейка из 8. Теннисистки в пятый раз встречались друг с другом в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц по-прежнему в пользу Халеп - 3:2.
Таким образом, 26-летняя Бертенс завоевала шестой трофей в карьере, который принес ей 530 тысяч долларов призовых и 900 рейтинговых очков. Голландка поднялась на 13-е место в мировом рейтинге.