Полиция Каталонии сообщает о предотвращении вооружённого нападения на сотрудников правоохранительных органов. По данным, которые приводит «Моссос д'Эсквадра», мужчина с ножом пытался войти в полицейский участок около 6 утра по местному времени. Его застрелили.
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Вооружённое нападение на полицию в Барселоне
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Вооружённое нападение на полицию в Барселоне
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Как уточняет агентство EFE, инцидент произошёл в городе Корнелья-де-Льобрегат недалеко от Барселоны. Газета La Vanguardia пишет, что нападавшим был выходец из Алжира, по неподтверждённым данным, при входе в здание полицейского участка он прокричал «Аллах Акбар». Нападение произошло через день после годовщины теракта на улице Рамбла в Барселоне.