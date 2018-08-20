Обвинительницу обвинили

Итальянскую актрису Азию Ардженто - одну из ключевых фигур сексуального скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, а также движения #MeToo, уличили в сексуальном насилии.
По данным газеты New York Times, которая опирается на документы, посланные редакции анонимным источником, Ардженто "заплатила 380 тысяч долларов" молодому актеру и рок-музыканту Джимми Беннетту за молчание. Беннетт снимался вместе с итальянской актрисой и в 2013 году подвергся, как он утверждает, сексуальным домогательствам с ее стороны в номере одного из калифорнийских отелей. Ему на тот момент было 17, тогда как установленный законом возраст для вступления в половые отношения в Калифорнии составляет 18 лет.
New York Times пишет, что ознакомилась с исковым заявлением Беннетта, в котором он требует 3 с половиной миллиона долларов в счет морального ущерба, причиненного Ардженто и сказавшегося впоследствии на его психическом состоянии и - соответственно - финансовой ситуации. Газета также утверждает, что видела подписанное актрисой в апреле этого года соглашение о выплате Беннетту денег. Ни сама Азия Ардженто, ни ее представители не согласились прокомментировать публикацию, объяснив выплаты молодому актеру как "помощь".
Ардженто одной из первых рассказала, что Харви Вайнштейн регулярно домогался и насиловал актрис, ее в том числе. Как пишут американские СМИ, откровения Ардженто вызвали шок у молодого человека, который решился подать на актрису в суд.