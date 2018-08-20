Обвинительницу обвинили

Итальянскую актрису Азию Ардженто - одну из ключевых фигур сексуального скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, а также движения #MeToo, уличили в сексуальном насилии.

По данным газеты New York Times, которая опирается на документы, посланные редакции анонимным источником, Ардженто "заплатила 380 тысяч долларов" молодому актеру и рок-музыканту Джимми Беннетту за молчание. Беннетт снимался вместе с итальянской актрисой и в 2013 году подвергся, как он утверждает, сексуальным домогательствам с ее стороны в номере одного из калифорнийских отелей. Ему на тот момент было 17, тогда как установленный законом возраст для вступления в половые отношения в Калифорнии составляет 18 лет.