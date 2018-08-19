Сергей Удальцов, координатор "Левого фронта", госпитализирован на пятый день сухой голодовки из спецприемника с диагнозом - обезвоживание.
Удальцов госпитализирован
Удальцов госпитализирован
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, навестивший оппозиционера, пояснил:
"В нашем присутствии врач померил ему давление, взял экспресс-анализ крови на сахар и принял решение о необходимости срочной госпитализации, в нашем присутствии его увезла скорая".
Мельников уточнил также, что Удальцов жаловался на боли в почках.
14 августа Удальцов получил 30 суток административного ареста за повторное нарушение при организации митингов. 28 июля оппозиционер участвовал в согласованном мероприятии против пенсионной реформы, которое прошло на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Однако по словам супруги Удальцова, ее мужа задержали сотрудники полиции, обвинив в участие в другом несанкционированном митинге, где он "уничтожал портреты лиц, похожие на руководителей государства, что якобы является нарушением проведения порядка мероприятия".