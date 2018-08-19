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Удальцов госпитализирован

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Удальцов госпитализирован

Удальцов госпитализирован
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Сергей Удальцов, координатор "Левого фронта", госпитализирован на пятый день сухой голодовки из спецприемника с диагнозом - обезвоживание.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, навестивший оппозиционера, пояснил:

"В нашем присутствии врач померил ему давление, взял экспресс-анализ крови на сахар и принял решение о необходимости срочной госпитализации, в нашем присутствии его увезла скорая".

Мельников уточнил также, что Удальцов жаловался на боли в почках.

14 августа Удальцов получил 30 суток административного ареста за повторное нарушение при организации митингов. 28 июля оппозиционер участвовал в согласованном мероприятии против пенсионной реформы, которое прошло на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Однако по словам супруги Удальцова, ее мужа задержали сотрудники полиции, обвинив в участие в другом несанкционированном митинге, где он "уничтожал портреты лиц, похожие на руководителей государства, что якобы является нарушением проведения порядка мероприятия".