Новая встреча разделенных семей

На встрече разделенных Корейской войной семей началась регистрация участников. 89 человек приехали в южнокорейский город Сокчхо, расположенный на берегу моря в 60 километрах к югу от Демилитаризованной зоны. В понедельник они прибудут в северокорейский район Кымгансан, где в течении трех дней смогут несколько раз увидеться с родственниками.

93-летний Ли Кван-Чжу встретится с племянниками: "Это дети моего старшего брата, который уже умер. Я узнал о том, что племянники еще живы, а я никогда не видел их. Что тут еще сказать, кроме того, что я счастлив?"

94-летняя Квон Соек говорит: "Я очень рада. Несмотря на то, что не увижу своего сына, я счастлива, что могу встретиться с внучкой".

В последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи разделенных семей в 2015 году. После периода напряжения в отношениях из-за ракетных испытаний КНДР, стороны в апреле подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.