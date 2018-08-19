В Эдинбурге несмотря на дождливую погоду в субботу сотни человек пришли на демонстрацию с требованием провести новый референдум по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС.
Движение против "брексита"
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Движение против "брексита"
В начале августа более полумиллиона человек подписали петицию в поддержку проведения нового плебисцита, который позволил бы британцам одобрить или отвергнуть проект сделки между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода" с ЕС. По данным последних сопцропосов YouGov, 45% граждан поддерживают эту инициативу, 34% — против.
Британский мультимиллионер и со-основатель бренда одежды Superdry ("Супердрай") Джулиан Данкертон пожертвовал один миллион фунтов общественной кампании "Голос народа".
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй идею проведения повторного референдума отвергла.