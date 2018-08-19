Беженка встретила боевика "ИГИЛ" в Германии

Ашвак было всего 14, когда в её родной город на севере Ирака пришли террористы "ИГИЛ". Её и ещё тысячи похищенных женщин продали в сексуальное рабство всего за 100 долларов. "Покупателем" был боевик Абу Хумам.

Её били, её насиловали. Три месяца спустя молодой езидке всё же удалось сбежать из рабства. Позже она, её мать и брат получили убежище в Германии.

Но чувствовать себя в безопасности Ашвак смогла не долго. Несколько месяцев назад, возвращаясь с магазина, её окликнули по имени.

"Я сразу же узнала его лицо, где бы я его не встретила, я всегда смогу узнать его. После всех избиений, который он нам причинил... Мы видели его 24 часа в сутки, поэтому неважно где и когда, я всегда смогу узнать его", - говорит девушка.

Абу Хамам сказал девушке, что знает где и с кем она живёт. После этой встречи Ашвак обратилась в полицию, но найти Хамама так и не удалось. Опасаясь за свою безопасность, девушка решила вернуться в Ирак, где её ждали сёстры. Сейчас они просят убежище в Австралии по программе для женщин, которых похищали террористы.

Для себя Ашвак решила: возвращение в Германию, где она встретила своего похитителя из "ИГИЛ", просто невозможно.