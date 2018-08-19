Гражданка Великобритании выпала за борт круизного лайнера и провела около 10 часов в воде в Адриатическом море.
Туристка выпала за борт круизного лайнера
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Туристка выпала за борт круизного лайнера
Инцидент произошел в воскресенье в полночь примерно в 100 километрах от побережья Хорватии.
Береговой охране удалось спасти британскую туристку утром.
Женщину нашли неподалеку от того места, где она, как полагали, и упала за борта лайнера.
Спасатели отметили, что британка была сильно истощена после 10 часов, проведенных в море.
Туристку госпитализировали в больницу Пулы. Сейчас медики уверяют, что жизнь пострадавшей вне опасности.
Ведется расследование произошедшего.