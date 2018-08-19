Венесуэльцы, которые надеялись попасть в Эквадор, сейчас толпятся на контрольно-пропускном пункте. Власти этой страны, как и правительство Перу, ужесточили правила въезда для мигрантов из Венесуэлы.
Паспортная проблема
Паспортная проблема
Теперь для пересечения границы венесуэльцам придется предоставлять паспорт - ранее иностранцы могли въезжать в эти страны по национальному удостоверению личности.
Нововведение действует с субботы 18 августа.
Эндрю Ушете, венесуэлец:
"Я себя чувствую беспомощным. Я приехал сюда в надежде найти работу и начать новую жизнь, а они закрыли границы и требуют паспорт. Это очень сложно для многих из нас, потому что у нас нет паспортов, и мы не можем их предоставить".
В Венесуэле, охваченной экономическим и политическим кризисом, с выдачей паспортов проблемы.
Граждане с самого утра выстраиваются в огромные очереди, в надежде получить документ. Однако ожидание паспорта может занять более полутора лет.
Миграционная служба, занимающаяся выдачей этого документа, ситуацию не комментирует.
Из-за экономических трудностей венесуэльцы вынуждены покидать страну нелегально.
За последние 15 месяцев более миллиона граждан направились в Эквадор через Колумбию, а общее число покинувших родину венесуэльцев за последние 4 года достигло двух с половиной миллионов.