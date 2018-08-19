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Индия

Смертоносное наводнение: число жертв растёт

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Смертоносное наводнение: число жертв растёт

Смертоносное наводнение: число жертв растёт
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Крупнейшее наводнение столетия в Индии. Число жертв за последние сутки возросло до 357 человек, тысячи по-прежнему числятся без вести пропавшими. Продолжающиеся ливни обрушились на штат Керала 8 августа. Власти Индии ввели режим чрезвычайного положения.

Более 220 тысяч человек остались без крыши над головой. Местные власти разбили более 3 тысяч лагерей для тех, кто спасается от непогоды.

Поисково-спасательная операция продолжается. Премьер-министр страны Нарендра Моди посетил пострадавшие районы.

Военные самолёты сбрасывают гуманитарную помощь. Дороги серьёзно повреждены, сети мобильных операторов отключены, а гражданские аэропорты закрыты.

Потери от разрушения инфраструктуры составляют около трех миллиардов долларов.

Сезон муссонов начался в Керале еще в июне, но в последние недели ситуация стала особенно сложной. По оценкам местных властей, в этом году на штат обрушились самые мощные муссоны за последние 100 лет.