Крупнейшее наводнение столетия в Индии. Число жертв за последние сутки возросло до 357 человек, тысячи по-прежнему числятся без вести пропавшими. Продолжающиеся ливни обрушились на штат Керала 8 августа. Власти Индии ввели режим чрезвычайного положения.
Смертоносное наводнение: число жертв растёт
Смертоносное наводнение: число жертв растёт
Более 220 тысяч человек остались без крыши над головой. Местные власти разбили более 3 тысяч лагерей для тех, кто спасается от непогоды.
Поисково-спасательная операция продолжается. Премьер-министр страны Нарендра Моди посетил пострадавшие районы.
Военные самолёты сбрасывают гуманитарную помощь. Дороги серьёзно повреждены, сети мобильных операторов отключены, а гражданские аэропорты закрыты.
Потери от разрушения инфраструктуры составляют около трех миллиардов долларов.
Сезон муссонов начался в Керале еще в июне, но в последние недели ситуация стала особенно сложной. По оценкам местных властей, в этом году на штат обрушились самые мощные муссоны за последние 100 лет.