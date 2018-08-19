Более двух миллионов мусульман со всего мира прибыли в Саудовскую Аравию для хаджа, священного паломничества в Мекку.
Первый день хаджа
Первый день хаджа
В этом году было выдано более полутора миллионов виз. Кроме того в королевстве постоянно проживает 300 тысяч иностранцев, в их числе более 22 тысяч россиян.
Из-за участившихся несчастных случаев во время исполнения обрядов власти Саудовской Аравии вложили сотни миллионов долларов, чтобы обезопасить маршруты.
Паломничество началось в воскресенье и продлится до пятницы.
В начале хаджа паломники проходят семь кругов вокруг Каабы. Потом верующим предстоит пройти семь раз между двумя холмами ас-Сафа и аль-Марва.
После этого паломники устремляются на гору Арафат, где находятся до заката, а затем направляются в долину Муздалифа.
Оттуда мусульмане прибывают в долину Мина.
Там они ночуют два дня в палатках и после возвращаются в Мекку, где вновь совершают семикратный обход Каабы и семь раз проходят между холмами.
Лишь тогда хадж считается исполненным.