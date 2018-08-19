Мост Моранди: конец спасательной операции

Спасательная операция в Генуе завершилась. Пожарные сообщили, что все пропавшие без вести были найдены. Общее число жертв возросло до 43 после того, как в субботу в местной больнице скончался водитель из Румынии. Черепно-мозговые травмы пациента не позволили медикам стабилизировать его состояние. Власти города заявили, что на лечении по-прежнему остаются несколько выживших.