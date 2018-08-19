Спасательная операция в Генуе завершилась. Пожарные сообщили, что все пропавшие без вести были найдены. Общее число жертв возросло до 43 после того, как в субботу в местной больнице скончался водитель из Румынии. Черепно-мозговые травмы пациента не позволили медикам стабилизировать его состояние. Власти города заявили, что на лечении по-прежнему остаются несколько выживших.
Мост Моранди: конец спасательной операции
Мост Моранди: конец спасательной операции
"Мы установили специальные приспособления с георадаром, чтобы отслеживать движения других частей конструкций, которые всё ещё стоят на месте. Это поможет нам понять, есть ли какие-то проблемы, и как будет развиваться ситуация", — говорит пожарный Стефано Занут.
Замсекретаря премьер-министра Италии и активный лидер "Лиги" Джанкарло Джорджетти заявил, что правительство разработает детальный план, который определит, как власти будут обеспечивать безопасность ключевой транспортной инфраструктуры страны, а также различных госучреждений и, в частности, школ.
Дорожная компания "Автострада для Италии" запланировала выделить на ликвидацию последствий обрушения моста порядка 500 миллионов евро.
Руководство организации принесло соболезнования семьям погибших, но заявило, что "пока рано просить прощения". Правительство страны запустило процедуру по лишению управляющей компании лицензии.