Семь человек, включая пятерых детей, получили серьезные ожоги и травмы во время пожара в жилом доме близ Парижа. Возгорание началось в трехэтажном особняке в районе дю Ланди в Обервилье. Всего пострадали свыше 20 человек, среди них - полицейские, первыми приехавшие на место трагедии и пытавшиеся эвакуировать пострадавших.
Под Парижем сгорел особняк
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Под Парижем сгорел особняк
Флориан Луантьер, пожарная служба Парижа: "Пострадали полицейские, которые пытались спасти людей. У них нет специального защитного оборудования, они не обучены двигаться по горящим зданиям.... в результате многие из тех, кто оказался на месте трагедии, отравились угарным газом".
К горящему дому выехали около 80 пожарных, и вскоре министр внутренних дел Франции Жерар Колон сообщил в соцсетях, что "пожар ликвидирован", отметив "образцовую работу" спасателей.