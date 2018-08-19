Под Парижем сгорел особняк

Семь человек, включая пятерых детей, получили серьезные ожоги и травмы во время пожара в жилом доме близ Парижа. Возгорание началось в трехэтажном особняке в районе дю Ланди в Обервилье. Всего пострадали свыше 20 человек, среди них - полицейские, первыми приехавшие на место трагедии и пытавшиеся эвакуировать пострадавших.