Пока Мальта и Италия не могут договориться о приёме 177 спасенных беженцев, судно итальянской береговой охраны с мигрантами на борту уже четвертые сутки продолжает дрейфовать у берегов Лампедузы.
Между Мальтой и Италией
Между Мальтой и Италией
Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли призывает применить санкции к мальтийским властям из-за отказа принять мигрантов.
В своем твиттере Тонинелли написал, что "Евросоюз должен открыть свои порты из солидарности" и принять спасенных людей.
После смены итальянского правительства в мае этого года новые власти приняли ряд мер по ограничению нелегальной миграции. За это время поток мигрантов в Италию сократился в 6−8 раз.
Глава мальтийского МВД, в свою очередь, не согласен с итальянским коллегой. Он считает, что береговая охрана Италии спасла мигрантов за пределами итальянской территории, не поставив в известность мальтийские власти.
Так и не придя к общему мнению по мигрантам, Италия призывает Евросоюз вмешаться и предложить решение проблемы, иначе нелегалов грозят отправить обратно в Ливию.
Мигранты были спасены в ночь на четверг. На борту находились 190 человек, 13 из них были доставлены в больницы Лампедузы. Остальные ждут решения европейских властей.