"Советское вторжение": 50 лет

Насилие, страх, сопротивление - черно-белые снимки рассказывают о подавлении "Пражской весны". 50 лет назад в Москве руководители стран Организации Варшавского договора приняли решение о вводе войск в столицу тогда ещё Чехословакии. Дане Кундровой, куратору выставки "Советское вторжение", было всего 13 лет.

Дана Кундрова, куратор выставки "Советское вторжение"

"Я помню всё, особенно, когда мы были около здания чешского радио, где события развивались особенно драматично. Газовые баллоны от танков начали взрываться, пушки были направлены вниз. Мы не знали, будут ли в нас сейчас стрелять. Мы начали бежать по улице, мой отец кричал, чтобы я возвращалась домой"

За час до полуночи, 20 августа 1968 года войска пяти стран ОВД вторглись на территорию Чехословакии. Кремлю не понравилась слишком либеральная и неподконтрольная политика властей. Нынешние политики Чехии и Словакии до сих пор считают вторжение оккупацией.

Только в первый день вторжения было убито более 50 человек, в том числе семь женщин и восьмилетний ребёнок. Чехословацкие власти приказали армии не оказывать сопротивления, чтобы избежать повторения кровавых событий 56-го года в Будапеште.

Известному фотографу-документалисту Йозефу Куделке удалось запечатлеть окончание "Пражской весны".

Йозеф Куделка, документальный фотограф

"Было неважно, коммунист ты или нет, интеллектуал или обычный рабочий... Самое важное, что всё это было против нас. Поэтому я думаю, что важно показать архивные снимки, и может быть в особенности мои, так как на них видно, что мы действовали как один народ"

Выставку "Советское вторжение" можно увидеть в пражской мэрии. По случаю 50-летней годовщины, фотоснимки Куделки выставляют в Польше, Бельгии, Италии и России.