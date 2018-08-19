До десяти лет лишения свободы грозит водителю украинского автобуса, который вылетел с дороги на повороте неподалеку от польского села Лещава-Нижняя в Перемышльском уезде. Трагедия произошла в ночь на субботу. В воскресенье задержанный местной полицией водитель был доставлен для допроса. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Украинскому водителю грозят 10 лет тюрьмы
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Украинскому водителю грозят 10 лет тюрьмы
В результате ДТП погибли три человека, еще несколько десятков получили травмы. Детей среди погибших нет. Всего в автобусе, который следовал из Львова в Вену, находились 54 человека.
Представитель окружной прокуратуры в Перемышле сообщил, что, по предварительному заключению эксперта, водитель автобуса ехал с превышением разрешенной скорости. На отрезке, где произошла автокатастрофа, действовало ограничение в 30 км/ч, а автобус двигался со скоростью в 70-80 км/ч. В момент аварии 42-летний гражданин Украины Микола Л. был трезв.