Украинскому водителю грозят 10 лет тюрьмы

До десяти лет лишения свободы грозит водителю украинского автобуса, который вылетел с дороги на повороте неподалеку от польского села Лещава-Нижняя в Перемышльском уезде. Трагедия произошла в ночь на субботу. В воскресенье задержанный местной полицией водитель был доставлен для допроса. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.