На индонезийском острове Ломбок в воскресенье вновь произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по данным Геологической службы США, достигла 6,3. Их эпицентр находился в 64 километрах к востоку от города Матарама на глубине 7 километров.
Новое землетрясение на Ломбоке
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Новое землетрясение на Ломбоке
Представитель индонезийской службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что землетрясение ощущалось отчетливо, многие люди в панике выбежали из своих домов. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.Подземные толчки ощущались также в крупнейшем городе Ломбока Матараме и на соседнем острове Бали.
5 августа на Ломбоке произошло землетрясение магнитудой 7. Жертвами того стихийного бедствия стали более 400 человек.