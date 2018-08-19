Второе за сутки сильное землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Ломбок. Как сообщается, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к востоку от города Матарам. Очаг залегал на глубине 10 км. В воскресенье утром, по сообщениям Геологической службы США, в том же районе были зафиксированы толчки магнитудой 6,3 на глубине 7 километров.
Новое землетрясение на Ломбоке
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Новое землетрясение на Ломбоке
Представитель индонезийской службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что землетрясение ощущалось отчетливо, многие люди в панике выбежали из своих домов. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались также в крупнейшем городе Ломбока Матараме и на соседнем острове Бали.
5 августа на Ломбоке произошло землетрясение магнитудой 7. Жертвами того стихийного бедствия стали более 400 человек.