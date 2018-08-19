Новое землетрясение на Ломбоке

Второе за сутки сильное землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Ломбок. Как сообщается, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к востоку от города Матарам. Очаг залегал на глубине 10 км. В воскресенье утром, по сообщениям Геологической службы США, в том же районе были зафиксированы толчки магнитудой 6,3 на глубине 7 километров.