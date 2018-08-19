Бизнес Греции: уроки выживания

Греция впервые после 2010 года выходит из программ внешней помощи. Кризис ударил по малым и средним предприятиям, составляющим основу экономики страны. По данным Конфедерации торговли и предпринимательства Греции, за это время закрылись более 240 тысяч компаний, почти миллион человек остались без работы.

В строительном секторе в период с 2008 по 2012 год исчезли свыше 150 тысяч рабочих. Христос Лусис занимается производством конструкций из стекла. По его подсчетам, кризис обошелся ему в 1,5 млн евро.

Христос Лусис рассказывает: "В 2012 году мне пришлось уволить 22 человека из 26, которые у меня работали до подписания меморандума о международной помощи. И не только я, другие компании сделали тоже самое. И мы не покончили с собой, только потому что нас что-то удерживало, скорее всего, наши дети".

Несмотря на проблемы, Христос пытался внедрять новые идеи, но у людей попросту не было денег, чтобы покупать его продукцию, банки не выдавали ему кредит на развитие экспорта. "Я все еще не встал на ноги, я всего лишь выживаю, у меня двое детей, их нужно поддерживать", — говорит он.

Но во время кризиса появились и новые компании. Никос Курис открыл в центре Афин гастрономический бутик, куда многие туристы приходят за самыми лучшими традиционными греческие продуктами. Свой бизнес он начал в интернете, а первый магазин появился в 2016 году. В его планах сегодня — расширение бизнеса в США, один магазин в Нью-Йорке у него уже есть.

"Да, нам приходится преодолевать всевозможные препятствия из-за жестких налоговых условий и отчислений в государственные фонды, но, с другой стороны, мы извлекаем выгоду из таких последствий кризиса, как снижение стоимости рабочей силы". — говорит Никос. "Для нас важно, чтобы правительство боролось с безработицей, чтобы у людей появился доход, чтобы они могли тратить деньги. Но власти должны открыть для нас дополнительные возможности финансирования, нам нужна поддержка со стороны государства и банков".

Президент Афинской торгово-промышленной палаты Константинос Михалос уверен, что бизнесу, прежде всего, нужна стабильность, которая создает идеальные условия для инвестиций: "Нужно упростить все процедуры, сократить бюрократические препятствия, изменить систему налогообложения и, конечно же, необходимо как можно скорее продвинуться в вопросах программы приватизации, чтобы инвесторы увидели позитивные изменения и захотели вкладывать средства в развитие бизнеса в Греции. Но если не будут преобладать осторожность, согласованность действий и сотрудничество, то, я боюсь, что эта страна будет делать шаг вперед и три шага назад".