Лукашенко "перетряхивает" правительство

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сменил главу правительства. Преемником Андрея Кобякова на этом посту стал бывший банкир Сергей Румас, возглавлявший «Банк Развития». Пресс-служба Лукашенко также сообщает о назначении новых вице-премьеров.
Ранее белорусский президент уже отправил в отставку министра промышленности, а также архитектуры и развития. Причиной стало «невыполнение поручений по комплексному развитию» Оршанского региона. Александр Лукашенко 14 августа обвинил правительство в «пофигическом отношении к поручениям президента» и поручил внести предложения по замене всего руководства Совета министров.
Политический обозреватель Александр Класковский напоминает, что в 2011 году Сергей Румас потерял кресло вице-премьера. Тогда критике Лукашенко подвергся план реформирования, получивший название «рыночной экономики Румаса-Мясниковича (бывшего премьер-министра РБ).
«Это не значит, что сейчас развернутся полноценные рыночные реформы, но какое-то движение возможно», - пишет Класковский. Обозреватель уверен, что «Лукашенко не стал реформатором, но чувствует, что Москва сейчас закроет кран серьёзно».
В чём причина?
10 августа агентство Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку «Белнефтехима» сообщило, что Москва приостанавливает предоставление кредитов Минску. Также агентство рассказало о намерениях России ограничить белорусам беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа с четвёртого квартала 2018 года.
Минфин России эту информацию не подтвердил, а белорусское министерство финансов пока информацию не комментировало.
Обе страны – партнёры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) – из-за разногласий часто доходят до «газовых» и «продуктовых войн», несмотря на тесные экономические связи.
Белорусский президент, комментируя новые назначения в правительстве, назвал отношения с президентом РФ Владимиром Путиным «самыми продвинутыми».
«Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны», - добавил Лукашенко.