Бразильянки Агата Беднарчук и Эдуарда Лисбоа одержали победу в Финале Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился в немецком Гамбурге.
Бразильянки - лучшие
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Бразильянки - лучшие
В воскресенье в решающем матче бразильский дуэт переиграл чешскую пару Барбора Херманнова/Маркета Слукова - 21:15, 21:19.
В матче за третье место австралийки Мариафе Артачо и Талика Клэнси со счетом 21:15, 19:21, 15:8 взяли верх над бразильской парой Мария Антонелли/Каролина Сольберг Сальгадо.