Срочная новость

Срочная новость

Германия

Бразильянки - лучшие

Сейчас воспроизводится:

Бразильянки - лучшие

Бразильянки - лучшие
Размер текста Aa Aa

Бразильянки Агата Беднарчук и Эдуарда Лисбоа одержали победу в Финале Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился в немецком Гамбурге.

В воскресенье в решающем матче бразильский дуэт переиграл чешскую пару Барбора Херманнова/Маркета Слукова - 21:15, 21:19.

В матче за третье место австралийки Мариафе Артачо и Талика Клэнси со счетом 21:15, 19:21, 15:8 взяли верх над бразильской парой Мария Антонелли/Каролина Сольберг Сальгадо.