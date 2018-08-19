Президент Афганистана в воскресенье объявил о введении временного режима прекращения огня с исламистским движением "Талибан" в связи с праздником Курбан-байрам. Об этом Ашраф Гани сообщил, выступая по случаю 99-й годовщины независимости страны. При этом глава афганского государства подчеркнул, что перемирие станет возможно только в том случае, если талибы ответят взаимностью.
Кабул объявил о перемирии с талибами
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Кабул объявил о перемирии с талибами
Ашраф Гани, президент Афганистана: "Это объявление о прекращении огня означает, что его следует соблюдать обеим сторонам, а его продолжительность зависит от постоянной позиции талибов в этом отношении. Прекращение огня не может быть односторонним".
Ранее стало известно, что боевики "Талибана" взяли под контроль уезд Билчираг северо-западной афганской провинции Фарьяб.
В последнее время активность группировки возросла. На прошлой неделе в ожесточенных боях за Газни - стратегически важный город, расположенный в 75 км от Кабула, - погибли более сотни сотрудников сил безопасности, а также десятки мирных граждан.