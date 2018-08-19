Кабул объявил о перемирии с талибами

Президент Афганистана в воскресенье объявил о введении временного режима прекращения огня с исламистским движением "Талибан" в связи с праздником Курбан-байрам. Об этом Ашраф Гани сообщил, выступая по случаю 99-й годовщины независимости страны. При этом глава афганского государства подчеркнул, что перемирие станет возможно только в том случае, если талибы ответят взаимностью.