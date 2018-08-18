"Кофи Аннан стал примером"

Бывший генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан скончался в возрасте 80 лет. Удостоенный Нобелевской премии мира политик родился в Гане. Свою работу на посту генсека ООН он считал "самой тяжелой и самой увлекательной на Земле".

Официальный представитель управления ООН по правам человека Равина Шамдасани говорит: "Мы запомним Кофи Аннана благодаря его самоотверженному стремлению к миру и соблюдению прав человека, за его непоколебимую веру в дипломатию и диалог, за его веру в ООН, в то, что мы можем избегать конфликтов, можем искать решения конфликтов и никогда не сдаваться. Мы должны продолжать работу. Мы должны защищать права человека несмотря на самые сложные препятствия".

Политические деятели всего мира выразили соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана. Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что наследие Кофи Аннана останется подлинным источником вдохновения в эти неспокойные и трудные времена.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, он внес огромный вклад в то, чтобы мир, который он оставил, стал лучше, чем тот, в котором он родился.

1:03 амеркианский актер и активист джордж такеи говорит о том что жизни кофии анна стала примером возможности стремления к миру.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил: "Мы гордимся тем, что африканский лидер занимался проблемами мира, искал решения, и теперь мы склоняем наши головы перед великой памятью о нем".

Кофи Аннан был избран седьмым генеральным секретарем ООН в 1996 году и занимал пост до 31 декабря 2006 года. В этот период он провел программу реформ, направленную на сокращение административных расходов организации, выступал посредником в ряде сложных политических ситуаций, возглавил международные усилия по борьбе со СПИДом.

Одна из его последних значимых должностей — работа спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по урегулированию сирийского кризиса.