Памятная церемония в Камбрильсе

В каталонском Камбрильсе вспоминают жертв прошлогоднего теракта: через несколько часов после нападения в Барселоне пятеро боевиков на автофургоне пытались прорваться на набережную этого курортного города Они были застрелены полицейскими, но из-за действий террористов пострадали несколько человек и одна женщина погибла.

Глава правительства Каталонии Ким Торра во время памятной церемонии заявил: "Мы сможем объединиться только если пойдем по пути гармонии, сосуществования, мира и братства. Мы должны бороться со всем, что не поддерживает эти ценности. Я уверен, что Камбрильс год назад, сегодня, в течении всего прошедшего года был примером того, что значит жить в гармонии и мире".

Накануне в Барселоне, несмотря на многочисленные призывы не политизировать мероприятия по случаю трагических событий, различные движения все-таки провели митинги. А на центральной площади произошли незначительные стычки и перебранки между сторонниками и противниками испанской монархии.