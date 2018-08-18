Власти Перу усилили контроль на границе из-за мигрантов с венесуэльским гражданством, массово покидающих свою родину на фоне политического и гуманитарного кризиса. На прошлой неделе Эквадор по той же причине ввёл режим чрезвычайного положения, направив на границы дополнительные силы миграционного контроля.
Проверка венесуэльских беженцев на границе
Проверка венесуэльских беженцев на границе
Мауро Медина, министр МВД Перу
"Вы видите, как в нашу страну приезжает огромное количество людей и очевидно, что у всех свои причины. Но всегда есть ряд людей, которых мы проверяем, которые совершают преступления. Вполне естественно, что они должны соблюдать перуанские законы, законы страны, которая предоставила им убежище"
До этого граждане Венесуэлы могли въезжать в Перу по национальным удостоверениям личности (ID-карты). Сейчас же им для въезда нужен будет паспорт, получение которого вызывает ряд бюрократических трудностей.
По последним данным ООН, уже около 2,5 миллионов венесуэльцев были вынуждены покинуть страну из-за острого социально-экономического кризиса, гиперинфляции, девальвации национальной валюты, дефицита товаров первой необходимости и лекарств.