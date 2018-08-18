Кофи Аннан: жизнь на службе мира

Нобелевская премия мира 2001 года была присуждена ООН и её Генсеку. Эта награда стала достойным признанием многолетних заслуг Кофи Аннана. Карьерный ооновский дипломат, он родился в 1938 году в Гане, в то время - британской колонии Золотой Берег. Вслед за изучением экономики в Швейцарии и в США, Аннан оставался на протяжении всей своей карьеры в Организации Объединённых Наций.

В 1993 Кофи Аннан назначен главой Департамента ООН по миротворческим операциям. Этому назначению предшествовали годы работы во Всемирной организации здравоохранения и Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Доскональное знание организации и отличный английский сделали из него в глазах Вашингтона идеального кандидата на пост Генсека. Сменив Бутроса-Бутроса Гали, в 1996 году, Аннан становится седьмым генеральным секретарём Организации.

"Я чувствую огромную ответственность и в то же время понимаю, что передо мной сложнейшая задача, в исполнении которой я могу опираться на все страны ООН и на своих коллег."

Кофи Аннану досталась в управление организация с быстро растущими расходами на операции поддержанию мира: накануне его вступления в должность, в конфликтах по всему миру было задействовано 70 тысяч "голубых касок". Аннан участвовал в работе над Дейтонским соглашением будучи спецпредставителем Бутроса-Бутроса Гали в Боснии. Из уроков Балкан Аннан хорошо усвоил, что основная миссия Генсека Объединённых Наций - поддержание мира и обеспечение международной безопасности.

Возможно, именно поэтому на саммите века (в 2000 году) Аннан обращается к мировым лидерам с призывом: в миротворческих операциях на карту поставлена репутация ООН, и потому для "голубых касок" требуется больше средств, а также более чёткие правила "игры".

В карьере Аннана были и сложные моменты. Так в 2003, в ходе Генеральной ассамблеи он раскритиковал политику президента США Буша по нанесению превентивных ударов в Ираке.

"Меня беспокоит перспектива, при которой подобная практика может создать прецедент для односторонней и беззаконной агрессии, будь она обоснованной или нет."

Были и моменты справедливо заслуженных побед. Так в 2002 Восточный Тимор стал новым членом ООН и первой страной, рожденной в 21 веке. Аннан был непосредственно вовлечён в процесс становления молодого государства с конца прошлого века.

Накануне своего переизбрания на высокий пост Кофи Аннан призывает бросить все силы на борьбу с чумой 21 века. Борьба со СПИДом становится персональной миссией Генсека. Ведь на африканском континенте ВИЧ-инфицированных 25 миллионов.

Парадоксально, но также в Африке были написаны самые трагические страницы его карьеры: в 1994 канадский генерал Ромео Даллер, глава миротворческого контингента в Руанде, обращает внимание Аннана на готовящийся геноцид тутси. Несмотря на всю тяжесть ситуации, Аннан не информирует Совет Безопасности о проблеме.

В конце своего второго мандата, он подвёл итог своей карьере, передавая бразды правления Пан Ги Муну:

"Как уже было однажды сказано с этой трибуны, Вам предстоит взяться за самую тяжёлую работу на планете. Возможно это и так, но я бы добавил, что это также и самая увлекательная работа на Земле."