Скорбь и гнев: трагедия в Генуе изменила привычный образ жизни итальянцев. Число жертв увеличилось до 41 человека, двое по-прежнему числятся без вести пропавшими. Власти обвиняют обслуживавшую мост компанию - в отношении "Автострады для Италии" начато расследование. Политики твёрдо заверяют: их позиция ясна.
Мост Моранди: в поиске виновных
Мост Моранди: в поиске виновных
"Я говорю громко и чётко: мы хотим отозвать лицензию у "Автострады для Италии", в этом заключается наша политическая воля", — заявил Луиджи Ди Майо, министр труда Италии.
Дорожная компания стала объектом критики, её обвинили в не состоянии обслужить мост должным образом, но директор по вопросам экономики транспорта в Университете Генуи Энрико Муссо уверен, что проблема не только в этом.
Энрико Муссо, профессор Университета Генуи
"Возможно, "Автострада для Италии" допустила ошибку и не обслуживала мост надлежащим образом. Но кроме плохого обслуживания, безусловно, здесь присутствует и плохая политическая деятельность, например никогда не рассматривались альтернативы этой инфраструктуры"
Мост Моранди был одной из главных транспортных артерий региона, и, как говорят эксперты, проект 67-го года попросту не мог учесть всех факторов, влияющих на конструкции.