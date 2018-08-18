Италия оплакивает жертв обрушения моста в Генуе. Суббота была объявлена днем национального траура.
В Генуе простились с жертвами обрушившегося моста
В Генуе простились с жертвами обрушившегося моста
В похоронных мероприятиях приняли участие высокопоставленные итальянские государственные деятели, среди них президент страны - Серджо Маттарелла.
Накануне в пятницу прошли первые траурные мероприятия в Неаполе. Родственники 17 погибших предпочли траур в кругу семьи, отказавшись участвовать в национальных похоронах.
Для официальной прощальной субботней панихиды был выбран генуэзский собор - храм святого Лаврентия.
Архиепископ Генуи Анджело Баньяско:
"Обрушение моста Моранди над рекой Польчевера ранило сердца жителей Генуи.
Люди с глубокой болью скорбят о тех, кто здесь потерял жизнь или пропал без вести, об их близких, о раненых и о тех, кто остался без крова".
С каждым днём число жертв катастрофы растает: ранее спасатели обнаружили ещё одно тело под завалами, затем стало известно, что один человек скончался в больнице.
Таким образом трагедия унесла жизни по меньшей мере 43 человека. Около пяти до сих пор числятся пропавшими без вести.