Турция готова противостоять вызовам и не поддаваться давлению со стороны других стран. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на съезде правящей Партии справедливости и развития, прошедшем в субботу в Анкаре.
Турция против экономичекого давления
Турция против экономичекого давления
По словам Эрдогана, "противники Турции используют против нее экономические рычаги давления", но республика "не намерена менять заданного курса".
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:
"Некоторые силы пытаются угрожать Турции экономическим давлением, санкциями, падением курса турецкой лиры, процентными ставками и инфляцией. Мы говорим вам, что Турция увидела вашу игру и мы сами бросаем вам вызов".
Президент Турции имеет ввиду давление со стороны США. Отношения между двумя странами испортились из-за 50-летнего американского пастора Эндрю Брансона, арестованного по подозрению в шпионаже.
Турецкий суд оставил священника под домашним арестом. После чего Вашингтон вдвое повысил пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий.Турция, в свою очередь, отреагировала повышением пошлин на импортируемых из США товары.