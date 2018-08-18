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Турция

Турция против экономичекого давления

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Турция против экономичекого давления

Турция против экономичекого давления
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Турция готова противостоять вызовам и не поддаваться давлению со стороны других стран. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на съезде правящей Партии справедливости и развития, прошедшем в субботу в Анкаре.

По словам Эрдогана, "противники Турции используют против нее экономические рычаги давления", но республика "не намерена менять заданного курса".

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Некоторые силы пытаются угрожать Турции экономическим давлением, санкциями, падением курса турецкой лиры, процентными ставками и инфляцией. Мы говорим вам, что Турция увидела вашу игру и мы сами бросаем вам вызов".

Президент Турции имеет ввиду давление со стороны США. Отношения между двумя странами испортились из-за 50-летнего американского пастора Эндрю Брансона, арестованного по подозрению в шпионаже.

Турецкий суд оставил священника под домашним арестом. После чего Вашингтон вдвое повысил пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий.Турция, в свою очередь, отреагировала повышением пошлин на импортируемых из США товары.