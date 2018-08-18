Огненный торнадо, разбушевавшийся в Калифорнии, унёс жизнь одного пожарного. Спасатель должен был эвакуировать людей из зоны, где горели леса, однако сам оказался в ловушке.
Огненный торнадо
Огненный торнадо
В зоне стихийного бедствия огненная воронка примерно в 300 метров шириной поднялась в небо на высоту около 12 км.
Скотт МакКлейн, представитель пожарной команды:
"Я была здесь около 2 часов утра следующего дня, после того как огонь прошелся по Вест Реддингу. Я увидел поврежденные и разрушенные дома. Они были разрушены настолько, что можно было подумать, что здесь бушевал ураган или торнадо: конструкции зданий повреждены, крышы сорваны с домов, сорвана черепица, огромные деревья были выкорчеваны с корнем и силой ветра он были выброшены на дома".
Возникновению огненного торнадо способствовали природные условия: сильная жара в долине Сакроменто и мощный ветер спровоцировали возникновение стихии.