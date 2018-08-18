Шествие немецких ультраправых активистов закончилось потасовками с их противниками. Представители крайне-правых движений и неонацистов прошли по улицам Берлина под флагами Германской империи.
Антифа против неонацистов
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Антифа против неонацистов
Поводом стала очередная годовщина самоубийства Рудольфа Гесса, одного из лидеров "третьего рейха" и заместителя Гитлера по делам нацистской партии, которого Нюрнбергский трибунал осудил пожизненно. Гесс провёл в тюрьме 40 лет и повесился в возрасте 93 лет.
Общественный порядок обеспечивали более 2000 полицейских. Несколько человек были задержаны после столкновений с активистами Антифа.
В Германии с 90-х демонстрация свастики и других нацистских символов уголовно наказуема. Также в стране запрещена символика групп и организаций, деятельность которых нарушает конституцию.