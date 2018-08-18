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Италия

500 млн на устранение последствий обрушения моста

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500 млн на устранение последствий обрушения моста

500 млн на устранение последствий обрушения моста
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Полмиллиона евро на устранение последствий обрушения моста в Генуе. Итальянская компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог в Италии, создала фонд помощи пострадавшим.

Так же компания займется восстановлением обрушившегося моста. Об этом заявил глава Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи.

В субботу руководство компании принесло извинения жителям Генуи и всем, кто пострадал в результате этой трагедии.

Джованни Кастеллуччи, глава Autostrade per l'Italia:

"Все наши мысли о семьях погибших. Мы создали фонд и выделили средства на нужды пострадавших помимо выплаты компенсаций и урегулирования правовых вопросов".

Правительство Италии в четверг открыло расследование в отношении компании, обслуживающей мост Моранди.

Руководство страны дало Autostrade per l'Italia 15 дней на предоставление доказательств добросовестного исполнения своих обязательств по обслуживанию моста, в результате обрушения которого погибли по меньшей мере 43 человека.