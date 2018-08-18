Полмиллиона евро на устранение последствий обрушения моста в Генуе. Итальянская компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог в Италии, создала фонд помощи пострадавшим.
500 млн на устранение последствий обрушения моста
500 млн на устранение последствий обрушения моста
Так же компания займется восстановлением обрушившегося моста. Об этом заявил глава Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи.
В субботу руководство компании принесло извинения жителям Генуи и всем, кто пострадал в результате этой трагедии.
Джованни Кастеллуччи, глава Autostrade per l'Italia:
"Все наши мысли о семьях погибших. Мы создали фонд и выделили средства на нужды пострадавших помимо выплаты компенсаций и урегулирования правовых вопросов".
Правительство Италии в четверг открыло расследование в отношении компании, обслуживающей мост Моранди.
Руководство страны дало Autostrade per l'Italia 15 дней на предоставление доказательств добросовестного исполнения своих обязательств по обслуживанию моста, в результате обрушения которого погибли по меньшей мере 43 человека.