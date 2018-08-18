Приехал на свадьбу и станцевал

"Очень хорошей и доброй" назвал президент России Владимир Путин свою поездку на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. В рамках частной поездки он побывал на свадьбе Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером за несколько часов до прибытия в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.