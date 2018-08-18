"Очень хорошей и доброй" назвал президент России Владимир Путин свою поездку на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. В рамках частной поездки он побывал на свадьбе Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером за несколько часов до прибытия в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Приехал на свадьбу и станцевал
Приехал на свадьбу и станцевал
Свадьба состоялась в ресторане Gasthaus Tscheppe на территории федеральной земли Штирия на юго-востоке Австрии. Президент произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. Кубанский казачий хор исполнил свадебную песню.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что "в Кремле не воспринимают критику", которая звучит от ряда политиков, в том числе украинских, в связи этой поездкой. Глава МИД Украины Павел Климкин, в частности, написал в своем твиттере, что не верит в заявление Вены о том, что присутствие президента России на свадьбе не влияет на внешнюю политику австрийских властей и не несет политического подтекста. Визит Путина раскритиковали и некоторые австрийские политики
Владимир Путин получил приглашение на свадьбу во время своего последнего визита в Австрию в июне.