Национальный день траура в Италии. В Генуе хоронят жертв обрушения моста. Для прощальной панихиды выбран храм святого Лаврентия — кафедральный собор центра Лигурии. На траурную церемонию прибыли руководители Италии — президент республики Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте и вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, а также другие члены кабинета, деятели культуры и искусства, иностранные дипломаты и тысячи жителей Италии.
Национальный траур в Италии
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Национальный траур в Италии
В Неаполе накануне также прощались с погибшими. Около 20 семей отказались принимать участие в национальной похоронной церемонии.
Роберто Батиллоро потерял своего сына Джованни. Он говорит: "Нельзя сказать, что мой сын просто умер. Его убили, потому что государство не заботится о своих гражданах. Погиб не только мой сын, 40 человек погибли, при этом завалы все еще разбирают".
В субботу спасатели обнаружили под обломками еще одну машину. По последним данным, в результате трагедии погиб 41 человек. Продолжаются поиски пятерых пропавших без вести. В момент обрушения на мосту находились свыше 30 легковых автомобилей и три грузовика.