Лукашенко "перетряхнул" правительство

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сменил главу правительства. Преемником Андрея Кобякова на этом посту стал бывший банкир Сергей Румас, возглавлявший «Банк Развития». Пресс-служба Лукашенко также сообщает о назначении новых вице-премьеров.

Сергей Румас, новый премьер-министр РБ REUTERS/Maxim Guchek/BelTA Pool

Ранее белорусский президент уже отправил в отставку министра промышленности, а также архитектуры и развития. Причиной стало «невыполнение поручений по комплексному развитию» Оршанского региона. Александр Лукашенко 14 августа обвинил правительство в «пофигическом отношении к поручениям президента» и поручил внести предложения по замене всего руководства Совета министров.