"Позор и скорбь" католической церкви

"Позор и скорбь" – такими словами представитель Папского престола Грег Бёрке охарактеризовал ситуацию, которая сложилась в американском штате Пенсильвания. Накануне в США был опубликован доклад, в котором рассказывается, что жертвами священников-педофилов в Пенсильвании стали более 1000 детей.

Грег Бёрке, представитель Папского престола: "Когда речь заходит о таких ужасных преступлениях, наши чувства мы можем выразить только двумя словами – позор и скорбь. Папский престол очень серьезно отнесся к отчету, составленному большой коллегией присяжных в Пенсильвании. Конечно, Ватикан осуждает сексуальное насилие над несовершеннолетними. Папа Римский на первое место ставит жертв, понтифик хочет, чтобы они знали: он на их стороне. Он дал это понять еще когда был в Чили. Папа Римский также хочет, чтобы церковь выслушала жертв. Тогда мы сможем искоренить весь этот ужас, который разрушил жизни стольких невинных людей".

Этот скандал называют самым громким в истории католической церкви США. Отчет коллегии состоит из более чем 1300 страниц. Обвинения прозвучали в адрес 300 священников, которые совершали преступления на протяжении 70 лет. Помимо изнасилований священнослужители обвиняются в принуждении к абортам, изготовлении детской порнографии и сокрытии преступлений сексуального характера.