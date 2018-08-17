Парад — это слишком дорого. Запланированный на ноябрь крупный военный смотр в столице США решили перенести на следующий год. Церемонию хотели посвятить 100-летию окончания Первой мировой войны.
Парад — это слишком дорого
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Парад — это слишком дорого
Дональд Трамп предлагал отметить дату большим парадом — по примеру Дня взятия Бастилии на Елисейских полях, который сильно впечатлил президента. Но столичная мэрия выступила резко против из-за огромных расходов. По данным СМИ, оценочная стоимость уже выросла с 12 до 92 миллионов долларов.
В США крупные военные парады вообще чрезвычайно редки. Последний раз в Вашингтоне подобное шествие проводили в 1991 году, после операции в Персидском заливе.