Нужно больше санкций

США обещают Турции новые санкции, из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, который остаётся в заключении почти год.

Президент США в «Твиттере» пообещал на Турции «сэкономить», заявив, что США не намерены платить за освобождение невиновного человека.

Брансона арестовали в прошлом году, обвинив в связях с Рабочей партией Курдистана и организациями гюленистов. В мае этого года он предстал перед судом — турецкая прокуратура требовала 35 лет тюрьмы. Летом по медицинским показаниям протестантского священника перевели под домашний арест.

В августе США ввели против Турции первые связанные с этим делом санкции, запретив въезд нескольким министрам. Кроме того Турция вошла в число стран, против которых Вашингтон ввёл крупные пошлины на сталь и алюминий.

В Анкаре обещают симметричные ответы. Ещё накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о бойкоте американской электроники и повышении пошлин на ряд других товаров из США.

В турецком руководстве рассматривают свою страну в ряду других государств, в первую очередь европейских, пострадавших от торговой войны, объявленной Белым домом:

Ибрагим Хан, представитель президента Турции:

«Лидеры ряда европейских стран особо подчёркивают прочность турецкой экономики. Сохранение экономической стабильности важно не только для Турции, но также для европейской и для глобальной экономики. В Европе разделяют и наш взгляд на то, что использование Трампом торговли и доллара как оружия является неправильным».

Так или иначе, с начала года турецкая лира потеряла по отношению к доллару более 40%. Наблюдатели опасаются, что столь стремительное обрушение может привести к тяжёлому кризису, который перекинется на Европу и может даже превратиться в глобальный.