Европейская жара помогает историкам. В швейцарских Альпах подтаявший ледник обнажил обломки самолёта, сыгравшего важную роль.
Жара помогла историкам
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Жара помогла историкам
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Американский военный борт в ноябре 1946 года летел через эти горы из Австрии в Италию. В условиях низкой видимости «Дакота» попала в нисходящий воздушный поток и совершила аварийную посадку на леднике Гаули.
Все 12 человек на борту выжили, но их надо было спасти. Операцию широко освещали СМИ, для поиска в труднодоступных горах была широко задействована авиация и современные на тот момент технологии.
Полученный опыт привёл к созданию Швейцарской службы воздушного спасения, уникальной по многим параметрам организации.
Кроме того, совместные действия помогли наладить и отношения между США и Швейцарией — которые после Второй мировой войны были прохладными.