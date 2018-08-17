Сегодня в сердце Каталонии - Барселоне прошла траурная церемония в память о жертвах террористических нападений, год назад унесших жизни 16 человек. Лозунг мероприятия - "Барселона - город мира". Родственники погибших собрались на месте трагедии, почтили память и возложили цветы.
"Барселона - город мира"
"Барселона - город мира"
Еще накануне вечером на бульвар, где фургон наехал на пешеходов, люди начали приносить цветы, свечи и игрушки. Многие в это день вышли на улицы не только в память о погибших, но и в знак осуждения терроризма.
В траурном мероприятии приняли участие король Испании Филипп VI с супругой Летисией, председатель правительства страны Педро Санчес и члены его кабинета, а также глава женералитета Ким Торра и советники каталонского правительства, мэр Барселоны, представители политических партий и общественных организаций.
17 августа 2017 года террористы въехали на микроавтобусе на самую оживленную улицу Барселоны - пешеходный бульвар Рамбла. Популярная у местных жителей и туристов улица была заполнена людьми. Жертвами преднамеренного наезда в столице Каталонии стали 13 человек. Свыше сотни получили ранения.