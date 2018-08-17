Комик у руля правительства Словении

Новый глава кабинета министров - выпускник люблянской Академии театра, радио, кино и телевидения. Ранее он был широко известен как пародист словенских политических деятелей и руководителей государства. В 2010 году он победил на выборах мэра города Камника и занимал эту должность до вхождения в парламент в этом году. Шарец выставлял свою кандидатуру на выборах президента страны в 2017-м, вышел в решающий второй тур, но проиграл действующему главе государства Боруту Пахору. А во время досрочных парламентских выборов в июне 2018 года он возглавил блок своего имени, который преодолел избирательный барьер.