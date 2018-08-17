Ежегодный Всемирный карнавал кукол World Puppet Carnival на этот раз проходит в Екатеринбурге. Коллективы из 29 стран - Австралии, Японии, Египта, Швеции, Мексики, США и других - выступают на сценах и на улицах города.

"Мы проводим этот карнавал, чтобы спасти детей от игровых приставок и Xbox, они просто сходят с ума, они попали в рабство технологий. Мы пытаемся возродить кукольную традицию, чтобы они стали лучшими друзьями детей", - говорит Роб Петровик, директор карнавала.

Сплетение культур и традиций - организаторы делают всё, чтобы познакомить участников как с городом, так и друг с другом.

"Приятно окунуться в детство, куклы - это здорово. Мы посещаем уже второй спектакль, очень интересно. Когда просто театр, там люди, такие же как вы, мы - из Индии, из Португалии, они одинаковые. А куклы - это разные техники, разные формы, очень интересно, как люди по-разному показывают нам мастерство", - говорит зрительница Инна Жульфикарова.

Фестивальная программа продлится до 18 августа на четырех театральных площадках города. В заключительный день карнавала артисты-кукольники пройдут по центру Екатеринбурга карнавальным шествием и покажут свои уличные программы.