На сэкономленные на параде деньги мы лучше закупим истребители.
Трамп едет за парадом в Париж
Трамп едет за парадом в Париж
Дональд Трамп в "Твиттере" обвинил местных политиков в плохом управлении Вашингтоном и "смехотворном завышении" стоимости запланированного парада в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.
По словам президента, он не позволит себя ограбить и поэтому отменил его.
Вместо этого американский лидер планирует посетить парад на авиабазе Эндрюс и приехать 11 ноября на празднование Дня перемирия в Париж.
Трамп также заявил, что, вероятно, удастся организовать парад в следующем году, когда снизится цена, а пока «можно закупить побольше истребителей».
По данным СМИ, стоимость шествия была оценена в $92 млн.
В феврале Трамп обратился к Министерству обороны, чтобы ведомство разработало план «грандиозного» парада для демонстрации «военной мощи» страны.
В США крупные военные парады чрезвычайно редки. Последний раз в Вашингтоне подобное шествие проводили в 1991 году, после операции в Персидском заливе.