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США

Трамп едет за парадом в Париж

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Трамп едет за парадом в Париж

Трамп едет за парадом в Париж
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На сэкономленные на параде деньги мы лучше закупим истребители.

Дональд Трамп в "Твиттере" обвинил местных политиков в плохом управлении Вашингтоном и "смехотворном завышении" стоимости запланированного парада в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

По словам президента, он не позволит себя ограбить и поэтому отменил его.

Вместо этого американский лидер планирует посетить парад на авиабазе Эндрюс и приехать 11 ноября на празднование Дня перемирия в Париж.

Трамп также заявил, что, вероятно, удастся организовать парад в следующем году, когда снизится цена, а пока «можно закупить побольше истребителей».

По данным СМИ, стоимость шествия была оценена в $92 млн.

В феврале Трамп обратился к Министерству обороны, чтобы ведомство разработало план «грандиозного» парада для демонстрации «военной мощи» страны.

В США крупные военные парады чрезвычайно редки. Последний раз в Вашингтоне подобное шествие проводили в 1991 году, после операции в Персидском заливе.