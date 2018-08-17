Поклонники со всего мира несут цветы, оставляют открытки на голливудской аллее славы в Лос-Анджелисе, прощаясь с "королевой соула" Аретой Франклин. Американская певица скончалась в Чикаго на 77-ом году жизни.
Мир скорбит по Арете Франклин
Мир скорбит по Арете Франклин
Последние годы исполнительница боролась с раком поджелудочной железы. В прошлом году Арета Франклин заявила о завершении творческой карьеры.
Челси Монро, 29 лет, жительница Лос-Анджелиса:
"Она была для меня идеалом. Её песни дают силу, какую-то уверенность на пути в новый мир, возможность почувствовать, что ты можешь это сделать как женщина, как женщина-афроамериканка, почувствовать себя красивой".
Мировые знаменитости также скорбят в связи с кончиной "королевы соула". Соболезнования звезды выражают в "Твиттере". Президент США Дональд Трамп отметил, что Арета Франклин была великой женщиной. Скорбят и в родном городе певицы - Детройте.
Кэтрин Колин, жительница Детройта:
"Мы знаем, что Аретта - не просто личность, она пренадлежила всему миру, но мы, детройтцы, считаем её нашей".
Джесси Джексон, друг Ареты Франклин:
"Арета принадлежит нам всем. Она была королевой с огромным количеством драгоценностей в своей короне".